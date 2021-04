Audiences radio : France Inter creuse l'écart !

Audiences radio : France Inter creuse l'écart !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La dernière vague d'audience mesurée par Médiamétrie confirme la déprime générale du média radio... Au-delà des scores toujours décevants auprès des plus jeunes actifs, Médiamétrie rappelle toutefois que la période mesurée (de janvier à mars 2021) a été marquée par la mise en place d'un couvre-feu de 18h à 6h à partir du 16 janvier sur l'ensemble du territoire.

Sur l'ensemble de la période, le télétravail était obligatoire. Une large part des actifs a donc travaillé dans des conditions inhabituelles, poursuit Médiamétrie, de quoi limiter en particulier le temps d'écoute de la radio dans les transports...

Dans le détail, la première place du classement reste pour France Inter avec une audience cumulée de 12,3 pts, contre 12,8 pts sur la vague de l'année passée à la même époque. A la deuxième place, RTL perd beaucoup de terrain, avec un score de 10,5 pts contre 12,1 pts. Sur la troisième marche du podium, France Info est la seule station à progresser à 8,9 pts contre 7,4 pts. Plus loin, NRJ recule de son côté de 9,1 à 8,5 pts, tandis que Skyrock tombe de 7 à 6,2 pts. France Bleu glisse de 6,3 à 6 pts et RMC décroche de 6,4 à 5,8 pts. Nostalgie descend de 5,9 à 5,1 pts, enfin, Europe 1 retombe de 5,4 à 5 pts d'audience en occupant la 9e place du classement. A la 10ème place on retrouve RTL2 avec un score de 4,1 pts contre 4,4 pts il y a un an...