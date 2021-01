Audience radios : tout le monde baisse, sauf...

Audience radios : tout le monde baisse, sauf...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les audiences de la fin 2020 montrent une nouvelle fois que le média radio continue de perdre des auditeurs dans son ensemble avec, marque par marque, des replis plus ou moins prononcés... Une exception tout de même dans un contexte de crise sanitaire qui pousse les Français à rester informés, France Info voit son audience grimper de 8,4% à 9,5% sur la période novembre-décembre 2020, de quoi prendre la troisième place du classement des radios les plus écoutées de France !

La première place est toujours occupée par France Inter avec une audience cumulée de 12,7 pts qui recule légèrement sur un an (12,8 pts). Derrière, RTL glisse de 12,1 pts à 11,2 pts d'audience. 4ème, NRJ fait part d'une audience de 8,2 pts (contre 9,5 pts) et France Bleu pointe en 5ème position avec 6,2 pts (contre 6,8 pts). RMC est 6ème avec une audience de 6,1 pts (7,2 pts), SkyRock 7ème (6 pts contre 6,1 pts), Nostalgie 8ème avec 5,2 pts d'audience (5,8 pts) et Europe1 9ème avec 5 pts tout rond (6 pts). Enfin, à la 10ème place figure RTL2 avec 4 points d'audience, contre 4,2 pts il y a un an...