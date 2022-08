Audi officialise son arrivée en F1 en 2026

(Boursier.com) — Audi débarque dans les paddocks de Formule 1. Le constructeur allemand haut de gamme va profiter du changement de réglementation à venir de la reine des compétitions automobiles pour faire son apparition sur les circuits. "Le sport automobile fait partie intégrante de l'ADN d'Audi", a déclaré Markus Duesmann, le PDG d'Audi. "Avec les nouvelles règles, c'est maintenant le bon moment pour nous de nous impliquer". La marque du groupe Volkswagen développera un groupe motopropulseur spécialement conçu dans les locaux d'Audi Sport à Neuburg, près d'Ingolstadt. C'est la première fois en plus d'une décennie qu'un moteur de Formule 1 sera construit en Allemagne.

BREAKING: Audi will join Formula 1 in 2026!#F1 pic.twitter.com/fRnPvmSwU2 — Formula 1 (@F1), via Twitter

Alors que la Formule 1 s'est engagée à réduire son empreinte carbone à zéro d'ici 2030, les nouvelles règles techniques, qui s'appliqueront à partir de 2026, se concentreront sur une plus grande électrification des voitures et sur un carburant durable avancé. En plus du plafond actuel de coûts pour les équipes, un plafond pour les fabricants de moteurs sera également introduit en 2023.

Le conseil de surveillance de Volkswagen a approuvé en avril le projet d'Audi et de Porsche de rejoindre potentiellement la F1. Le PDG sortant Herbert Diess avait alors déclaré que les deux entreprises considéraient la compétition comme le levier le plus important pour augmenter la valeur des deux marques, soulignant aussi les plans d'expansion de la concurrence en Chine et aux États-Unis. L'investissement d'Audi dans la compétition est "à très long terme", a précisé la direction du groupe ce vendredi, qui espère avoir un pilote allemand dans ses rangs. Le nom de son partenaire devrait être annoncé d'ici la fin de l'année. Sauber est perçu comme le candidat le plus probable par les spécialistes.