Audi fera équipe avec Sauber en Formule 1

(Boursier.com) — Audi a trouvé son équipier pour ses débuts en Formule 1. Ce n'est pas une surprise, mais le constructeur allemand haut de gamme a officialisé le choix de Sauber comme partenaire stratégique pour son projet. La filiale de Volkswagen prévoit par ailleurs d'acquérir une participation dans le groupe suisse. Avec environ 30 ans d'expérience en compétition, Sauber est l'une des équipes les plus renommées de Formule 1. Alors que l'unité motrice sera créée au centre de compétence Audi Motorsport à Neuburg an der Donau, Sauber développera et fabriquera la voiture sur son site de Hinwil en Suisse. Sauber sera également responsable de la planification et de l'exécution des opérations de course.

"Nous sommes ravis d'avoir gagné un partenaire aussi expérimenté et compétent pour notre ambitieux projet de Formule 1", a déclaré Oliver Hoffmann, membre du conseil d'administration et directeur du développement technique d'Audi AG. "Nous connaissons déjà le groupe Sauber avec ses installations ultramodernes et son équipe expérimentée grâce à des collaborations précédentes et sommes convaincus qu'ensemble, nous formerons une équipe solide".

Alors que la Formule 1 s'est engagée à réduire son empreinte carbone à zéro d'ici 2030, les nouvelles règles techniques, qui s'appliqueront à partir de 2026, se concentreront sur une plus grande électrification des voitures et sur un carburant durable avancé. En plus du plafond actuel de coûts pour les équipes, un plafond pour les fabricants de moteurs sera également introduit en 2023.