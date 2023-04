Audacia : vive progression de l'ANR en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 d'Audacia s'affiche en croissance de +20% à 9,8 millions d'euros, récoltant les fruits des choix passés d'orientation des Nouveaux Fonds, notamment dans le Capital Innovation avec le succès de Quantonation, premier Fonds mondial dédié aux technologies quantiques.

Le résultat d'exploitation est en repli de -0,8 ME, sous l'effet de la hausse des charges de personnel qui correspond à des recrutements d'experts dédiés aux fonds thématiques en cours de levée (croissance nette des effectifs de +43% en 2022).

Le résultat net ressort à 0,3 ME, en nette diminution en raison essentiellement d'un effet de base 2021, lié à la cession du siège social d'Audacia qui avait généré une plus-value exceptionnelle brute de 3,4 ME.

L'Actif Net Réévalué, net d'impôts sur plus-values latentes, s'établit à 19,1 ME et progresse de 90% par rapport à l'Actif Net Comptable.

Au 31 décembre, les capitaux propres du Groupe Audacia s'élèvent à 12,5 ME. La trésorerie disponible affiche 4,3 ME. Déduction faite des dettes financières (0,9 ME), la trésorerie nette du Groupe Audacia ressort à 3,4 ME.

L'Actif Net Réévalué s'établit à 19,1 ME, dont plus de la moitié provient de la valorisation des actifs de l'activité Capital Innovation. Il extériorise une plus-value latente nette d'impôts d'environ 90% par rapport à sa valeur comptable. L'Actif Net Réévaluée est basé sur les valorisations des participations lors des dernières augmentations de capital réalisées.

Perspectives

Audacia poursuit en 2023 sa stratégie visant à accélérer les levées de fonds sur ses trois activités : Capital Développement ; Capital Immobilier ; Capital Innovation.

L'exercice 2023 devrait confirmer la pertinence des choix d'investissements dans les secteurs disruptifs choisis et concrétiser des levées de fonds majeures pour le futur. Il nécessitera la poursuite de certains investissements d'amorçage.

A compter de 2024, les Nouveaux Fonds incubés par Audacia devraient être pleinement autoporteurs et contribuer de manière croissante à la rentabilité opérationnelle du Groupe, et au montant des actifs gérés, permettant de confirmer l'atteinte de l'objectif d'1 MdE d'encours sous gestion à l'horizon 2025.