Audacia : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — Audacia recule de 1,3% à 5,85 euros, alors que le groupe a affiché un résultat net 2021 en forte croissance à 3,5 ME (x3,5) et est parvenu à maintenir un taux de marge opérationnelle quasiment stable, à 16,3%, malgré la baisse déjà annoncée de 25% du chiffre d'affaires à 8,1 ME. Le résultat net intègre un impôt de 1,3 ME et une plus-value de 3,7 ME sur la cession du siège social, dont Audacia était propriétaire. La direction a réitéré son ambition d'atteindre un milliard d'actifs sous gestion à horizon 2025. Parmi les avis d'analystes, Invest Securities a ajusté son objectif de cours de 10 à 9,6 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier...