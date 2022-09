Audacia, Starburst et Rymdkapital s'associent pour former un fonds paneuropéen de Venture Capital

(Boursier.com) — Conscients que l'Europe est à un tournant historique, multiple et décisif pour sa souveraineté technologique, Audacia, Starburst et Rymdkapital s'associent pour créer un nouveau fonds de Venture Capital dédié au financement des innovations de rupture dans les secteurs du New Space, des Nouvelles Mobilités Aériennes et de la Défense. N

ommé Expansion, ce projet est sans précédent en Europe et investira dans les start-ups de ces secteurs, de l'amorçage à la Série B. Expansion vise une taille de 300 millions d'euros et prévoit un premier closing à 100 ME au 1er trimestre 2023.

Le projet du fonds Expansion est né de l'alliance entre Audacia, une maison d'investissement française expérimentée, Starburst, le premier accélérateur mondial de start-ups dans les secteurs de l'Aérospatial et de la Défense, et Rymdkapital, la première société d'investissement nordique dédiée aux entreprises européennes du New Space. Expansion fera le lien entre les financements publics, les activités des industriels et les start-ups. Engagés dans l'écosystème depuis 2012, Audacia et Starburst ont construit une relation forte et ont été rejoints récemment par Rymdkapital, apportant une dimension véritablement européenne au projet.

Audacia et son fondateur, Charles Beigbeder, apportent au fonds leur expérience en matière d'investissement dans les DeepTech ainsi que les investissements réalisés par Geodesic, un véhicule d'investissement qui a commencé à financer des start-ups du New Space en phase d'amorçage depuis septembre 2021. Créé en 2012 par François Chopard, Starburst est le 1er accélérateur au monde dédié aux start-ups de l'Aérospatiale et de la Défense. Starburst permettra à Expansion de bénéficier de sa connaissance unique de l'écosystème et des start-ups, notamment la vingtaine de start-ups de BLAST, un programme d'accélération qui soutient des entrepreneurs et des chercheurs. Rymdkapital AB a été créé début 2022 et est la première société d'investissement nordique dédiée aux fondateurs européens du New Space soutenant les entreprises les plus prometteuses de la Spacetech. Forte de son expérience de plus de 30 ans dans l'industrie spatiale et dans l'investissement en phase d'amorçage, l'équipe a réalisé son premier investissement conjoint dans une start-up du New Space dès janvier 2020.

Sandra Budimir (cofondatrice de Starburst) et Ted Elvhage (associé gérant chez Rymdkapital) rejoindront le fonds en tant qu'associés gérants, avec Pierre-François Vilgrain (ex-ArianeGroup & Airbus Defence & Space) et Ulf Palmnäs (associé chez Rymdkapital) en tant qu'associés du fonds.

Pour compléter l'équipe du fonds, un board stratégique composé de Dirk Hoke (ex-CEO d'Airbus Defence & Space et CEO de Volocopter), du Général Michel Friedling (anciennement à la tête du Commandement de l'Espace), de Jean-Marc Astorg (Directeur de la stratégie au CNES) et d'Hélène Huby (CEO de the Exploration Company) apporteront leur expertise et leur connaissance des secteurs et des acteurs ciblés.