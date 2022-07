Audacia : solide chiffre d'affaires au 1er semestre

(Boursier.com) — Audacia déploie sa stratégie et enregistre un solide chiffre d'affaires au 1er semestre 2002 de 5 ME.

Les revenus du Groupe sont en forte progression de 54% par rapport au S1 2021. Conformément au plan stratégique dévoilé lors de son IPO, Audacia continue de développer sa stratégie de fabrique de fonds innovants.

Le chiffre d'affaires réalisé sur les Nouveaux Fonds au S1 2022 représente désormais 53% du CA Groupe et affiche une croissance de 516% par rapport au S1 2021. L'activité historique ISF s'établit à 2,3 ME, en baisse de 17% par rapport au S1 2021, conforme à la trajectoire d'extinction progressive de ces fonds.

Perspectives S2 2022

Audacia va poursuivre le déploiement de sa stratégie, qui se concentre sur l'investissement dans des segments de marché innovants et précurseurs, et ainsi poursuivre la trajectoire favorable enregistrée depuis le début de l'année.

Le Groupe affiche toute sa confiance sur sa capacité à atteindre 1 MdE d'encours sous gestion à horizon 2025.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2022, le mardi 4 octobre 2022 (après Bourse).