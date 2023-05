Audacia : renforcement de la gouvernance

(Boursier.com) — AUDACIA , acteur innovant du capital-investissement en France, annonce le renforcement de sa gouvernance avec l'arrivée de trois nouveaux administrateurs expérimentés, dont la candidature sera proposée au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale. Il s'agit de Madame Christiane Marcellier et de Messieurs Jean-Jacques de Gournay et Charles Hirsch.

-Madame Christiane Marcellier a occupé des postes de direction dans de grands établissements bancaires tels que Paribas, BPCE et ABN-AMRO. En 2008, elle crée JD4C Conseil, société de conseils et d'investissements dans des projets "transformants" à composante technologique. Madame Marcellier est également titulaire de différents mandats d'administrateur et de membre de comité dans des sociétés du secteur financier.

-Monsieur Jean-Jacques de Gournay a exercé des responsabilités de business development notamment chez Paribas et CPR Asset Management. En 2002, il rejoint Lazard Frères Gestion afin d'organiser et promouvoir l'activité commerciale de l'Asset Management. Après la clientèle institutionnelle, il développe également le segment des distributeurs, puis celui des CGP et partenaires. Il a été nommé Associé-Gérant en 2007, puis Managing Director en 2013. Il est aujourd'hui Administrateur de sociétés et Senior Advisor de Lazard Frères Gestion.

-Monsieur Charles Hirsch, entrepreneur belge, est un expert dans le domaine de la mécanique des fluides numériques (CFD). Il est professeur émérite à la Vrije Universiteit de Bruxelles et membre de l'Académie Royale Belge Néerlandophone des Sciences et Arts. Au sein de Numeca International dont il était le Président Fondateur, il a géré la conception des logiciels de simulations de fluides, leur processus d'industrialisation et leur commercialisation internationale.

Monsieur Hirsch est devenu actionnaire à hauteur de plus de 6% de la société AUDACIA par acquisition de titres auprès de Gravitation, l'actionnaire majoritaire. Il est aussi investisseur de Geodesic Expansion et de Quantonation. Madame Christiane Marcellier, actionnaire d'Audacia, a également investi dans Geodesic Expansion via sa holding.