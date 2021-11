Audacia : Quandela lève 15 ME

(Boursier.com) — Audacia annonce que Quandela, leader français de la photonique quantique et startup phare du fonds Suantonation, vient de réaliser une levée de fonds de 15 millions d'euros auprès du fonds d'investissement deeptech Omnes Capital, du Fonds Innovation Défense géré par Bpifrance et souscrit par l'Agence de l'innovation de défense (AID), et du fonds spécialisé dans les technologies quantiques Quantonation.

Cette levée de fonds permettra notamment à Quandela de mettre à disposition le premier ordinateur quantique photonique complet et d'ouvrir son accès sur une plateforme en ligne dès 2022.

Créé en 2017, les équipes de Quandela ont développé un prototype d'ordinateur quantique basé sur un flux élevé de photons uniques et indiscernables pour les recherches quantiques exigeantes. Dès 2022, cette technologie permettra la mise en ligne (cloud) de ce type de machine pour favoriser un accès large à la recherche et à ses ressources de calcul. Basée sur une source de photons d'une qualité et d'une efficacité inégalées, la technologie développée par Quandela permet à cet ordinateur quantique de croître en puissance plus rapidement, sans subir les freins inhérents aux autres technologies (ions, supraconduction...).