Audacia : nouvelle tranche d'Obligations Relance

(Boursier.com) — Le fonds Obligations Relance France est l'un des volets du Plan de Relance du ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique créé après la crise sanitaire par les assureurs et la Caisse des Dépôts en coopération avec la direction générale du Trésor. Doté de 2,8 milliards d'euros, il finance les PME-ETI qui investissent dans leur développement et leur transformation.

La première tranche de 45 millions d'euros confiée à Audacia vient d'être engagée auprès des PME et ETI.

Après le déploiement de cette première tranche de 45 millions d'euros, Audacia est allocataire d'une tranche supplémentaire de 27 ME. Elle sera distribué auprès de son écosystème d'entreprises disruptives, innovantes et en développement.

"Le dispositif gouvernemental des Obligations Relance est particulièrement bien adapté aux besoins de financement des PME-ETI de notre pays, ce qui explique son succès. Il y a de formidables opportunités de croissance dans le tissu industriel français. Leurs dirigeants sont en permanence à la recherche de financements pour assurer le développement de leurs entreprises et ils peuvent compter sur Audacia pour les accompagner", commente Charles Beigbeder, Président d'Audacia.