Audacia nomme un Secrétaire général

(Boursier.com) — Audacia , acteur du capital-investissement en France, a annoncé l'arrivée de Gabriel Viellard en tant que Secrétaire général, "dans un contexte de forte croissance attendue dans les 3 prochaines années". Diplômé de l'ISG et titulaire d'un MBA du CEDEP-INSEAD, Gabriel Viellard, 49 ans, dispose de près de 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, la gestion d'actifs et le conseil auprès d'investisseurs professionnels. A 20 ans, il cofonde SNV, une société qui numérise les villes. Il la revend en 2000 à Orange (ex-France Télécom) qui, en la combinant avec l'entreprise de cartographie Iti, va constituer Mappy. En 2008, il lance ADventori, une ADtech qui personnalise, mesure et optimise la publicité digitale. "Il a démontré, avec ses deux créations réussies d'entreprise, sa capacité à développer et générer de la valeur autour de nouveaux concepts", souligne Audacia. Depuis 2005, Gabriel Viellard s'est spécialisé dans le financement des startups et des ETI cotées et non cotées, en investissant et en apportant son concours à des sociétés de private equity ou de gestion d'actifs. En s'appuyant sur l'ADN d'entrepreneur et sur la longue expérience aux côtés des fonds d'investissement de Gabriel Viellard, Audacia dit renforcer son expertise notamment dans les domaines du back-office, du juridique, de la RH et de la gestion des risques. Ceci lui permettra en particulier de professionnaliser davantage son Service Investisseurs, dans un contexte d'accroissement anticipé des tickets d'entrée et plus généralement d'accompagner la structuration de son fort développement attendu d'ici 2025.