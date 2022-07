Audacia : final closing de Quantonation Ventures

(Boursier.com) — Audacia annonce le "final closing" de Quantonation Ventures, premier fonds dédié aux technologies quantiques à 91 ME, dépassant son objectif initial de 50 ME.

"En trois ans, Quantonation a réussi à identifier et financer les startups quantiques les plus prometteuses au monde et à s'imposer comme le plus grand investisseur dans le domaine", explique Audacia.