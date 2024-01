Audacia : Expansion Ventures lance ses activités avec un 1er closing de 100 ME, soutenu à hauteur de 60 ME par le FEI

(Boursier.com) — Expansion Ventures, une société de capital-risque privée paneuropéenne dédiée aux secteurs émergents du New Space et des nouvelles mobilités aériennes, lance ses premières opérations de 'closing' pour son fonds Expansion, avec une première tranche de 100 millions d'euros.

Basée à Paris et à Stockholm, Expansion a été cofondé par des entrepreneurs expérimentés et des experts de l'aérospatiale -Charles Beigbeder, Ted Elvhage, Sandra Budimir et Ulf Palmnäs- ainsi que par Audacia, une société de gestion d'investissement française, ayant incubé cette initiative par le biais de son programme deeptech.

Expansion a obtenu le soutien d'investisseurs de premier plan, comme le Fonds européen d'investissement (FEI) qui a annoncé un engagement important de 60 ME, dans le cadre du mécanisme de financement Cassini de la Commission européenne (CE), mais aussi le soutien de familles industrielles françaises et d'investisseurs institutionnels.

L'engagement du FEI marque un tournant majeur pour Expansion. A travers cet investissement, il réaffirme son soutien aux secteurs du New Space et des nouvelles mobilités aériennes. Bien que le Vieux Continent bénéficie d'établissements académiques d'excellence et compte de nombreux leaders industriels internationaux, il doit rattraper son retard par rapport aux Etats-Unis en matière de capital-risque. D'après l'ESPI, les Etats-Unis auraient investi 6 milliards de dollars dans l'industrie du New Space en 2022, contre 1 Md$ pour l'Europe.

Expansion, avec le soutien du FEI, vise à réduire cet écart en apportant le financement et l'expertise nécessaires aux meilleurs entrepreneurs européens du secteur. Avec cette première clôture, Expansion figure désormais parmi les fonds soutenus par l'initiative Cassini de la CE, l'objectif étant de soutenir la croissance des entreprises du New Space au sein de l'Union européenne (UE).

Avec cette première clôture, Expansion fait partie des principaux fonds européens dédiés aux secteurs du New Space et des nouvelles mobilités aériennes qui permettent de soutenir l'ambition d'entrepreneurs européens, avec 13 investissements réalisés à ce jour.

Expansion vise un closing final de 300 ME en investissant de l'amorçage jusqu'aux séries A et B, avec un portefeuille de 40 sociétés. Ce premier closing permet de renforcer la capacité financière du fonds à investir dans de nouvelles entreprises et à réinvestir dans les tours de financement ultérieurs des sociétés en portefeuille.

L'équipe a identifié 480 entreprises, et a déjà investi dans 13 d'entre elles. Expansion va bénéficier d'un tremplin solide pour ainsi mettre en oeuvre sa stratégie en poursuivant ses investissements dans les domaines clés du New Space et des nouvelles mobilités aériennes.

Les domaines clés d'investissement et portefeuille d'Expansion sont :

- Micro-lancements : Latitude & HyPrSpace

- Constellations de satellites (fabrication & opérations) : ReOrbit

- Exploitation des données spatiales (observation de la terre, navigation et télécommunications) : Miratlas

- Services en orbite (y compris le fret et la propulsion dans l'espace) : Space Cargo Unlimited, The Exploration Company, ION-X & Arkadia

- Surveillance de l'espace : Aldoria & Look Up Space

- Tourisme spatial : Zephalto

- Aviation décarbonée : Ascendance Flight Technologies

- Drones : EOS Technologies

- Matériaux, composants, sous-systèmes, systèmes et logiciels avec des cas d'utilisation spécifiques dans les industries de l'aérospatiale et de la défense.