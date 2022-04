Audacia et Starburst s'allient pour financer les DeepTech du domaine Aéronautique, Spatial et Défense

(Boursier.com) — Conscients que la France et l'Europe sont aujourd'hui à un tournant historique, multiple et décisif pour leur souveraineté technologique, Audacia et Starburst annoncent oeuvrer communément à la création d'un nouveau fonds de Venture Capital destiné à financer les innovations de rupture dans le domaine Aéronautique, Spatial et Défense (ASD). Intitulé EXPANSION, ce projet de fonds à l'ampleur sans précédent en Europe se destine à investir dans les startups du secteur ASD, de l'amorçage à la série B.

Le fonds EXPANSION vise ainsi une taille de 300 ME et prévoit un premier closing à 100 ME au Q4 2022.

Le projet de fonds EXPANSION, né de l'alliance entre Audacia, maison expérimentée de l'investissement en France, et Starburst, le premier accélérateur mondial des startups dans l'Aéronautique, le Spatial et la Défense, vise à être le liant entre les financements publics, les activités industrielles et les projets entrepreneuriaux qui fait aujourd'hui défaut en France et en Europe.

Engagés depuis 2012 auprès de l'écosystème, Audacia et Starburst ont construit une relation forte qui se concrétise aujourd'hui avec EXPANSION. Ce projet de fonds d'investissement vise à soutenir et financer des startups françaises et européennes de l'ASD de la phase d'amorçage à la série B. Pour cela, il vise une taille cible de 300 MEUR pour répondre aux besoins en financement de cet écosystème en plein essor.

Les thèmes prioritaires d'investissement qui seront ciblés par EXPANSION sont :

les micro-lanceurs et les constellations de satellites,

l'exploitation des données spatiales et les services en orbite,

l'aviation décarbonée,

les nouvelles plateformes de mobilité aérienne urbaines et régionales,

les technologies duales ayant des applications stratégiques pour la Défense,

toutes les technologies habilitantes de rupture qui alimentent l'innovation dans ces secteurs (nouveaux capteurs, nouveaux matériaux, équipements innovants, intelligence artificielle, etc.).

Une alliance unique pour faire émerger l'écosystème européen des startups de l'ASD

Audacia et son fondateur, Charles Beigbeder, apportent au fonds leur expérience en matière d'investissement dans la DeepTech (lancement en 2019 de Quantonation, le premier fonds mondial dédié aux technologies quantiques) ainsi que les participations de Geodesic, véhicule d'investissement qui a commencé à financer des startups du New Space en amorçage depuis septembre 2021 : HyPr Space, Share my Space & Zephalto.

Starburst, le premier accélérateur mondial dédié aux startups ASD créé en 2012 par François Chopard, présent aujourd'hui dans les principaux hubs d'innovation internationaux du secteur ASD, permettra à EXPANSION de bénéficier de sa connaissance unique de l'écosystème. En Europe, Starburst dirigé par sa co-fondatrice Sandra Budimir compte plus de 5 000 startups pré-analysées et plus de 30 startups dans son programme d'accélération, dont une vingtaine dans BLAST, un programme d'accélération qui accompagne les entrepreneurs et les chercheurs avec des partenaires de l'industrie et de la recherche de premier plan.

Sandra Budimir, co-fondatrice de Starburst et Pierre-François Vilgrain (ex-ArianeGroup & Airbus Defence & Space) rejoignent tous les deux le fonds en tant que gérants.

Pour compléter l'équipe du fonds, un board stratégique composé notamment de Dirk Hoke (ex-DG d'Airbus Defence & Space et prochain PDG de Volocopter) et d'Emmanuel Chiva (Directeur de l'Agence Innovation Défense), apportera son expertise et sa connaissance pointue des secteurs et des acteurs de l'ASD.

Une initiative issue du secteur privé pour soutenir les objectifs de la souveraineté européenne

EXPANSION a pour ambition de compléter les efforts publics mis en oeuvre actuellement en France et Europe pour soutenir l'innovation ASD en provenance des startups. Il a ainsi vocation à participer à l'effort de l'Europe de consolidation de sa souveraineté stratégique en permettant aux startups ASD de développer des technologies de rupture qui alimenteront les capacités stratégiques des États-Membres et les grands programmes nationaux et européens de l'Aéronautique, du Spatial et de la Défense.

Une véritable prise de conscience matérialisée par de nouvelles ambitions publiques, à l'échelle nationale et européenne, s'opère actuellement. En témoignent, le plan France 2030 qui dédie près de 4 MdEUR à des secteurs industriels clés comme l'aviation, le spatial et l'hydrogène, tandis que les initiatives européennes comme Scale-up et Cassini investiront à terme plus de 11 MdsE dans l'écosystème.

Si ces chiffres indiquent une tendance porteuse pour l'ASD, les financements publics ne sauraient pérenniser à eux-seuls la croissance de ce secteur qui représente pourtant une des clés de voûte de l'indépendance technologique et de la souveraineté européenne. Un investissement privé soutenu et un tissu industriel fort doivent être en mesure d'accompagner ces initiatives pour garantir le succès de nouvelles ambitions françaises et européennes.