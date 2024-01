Audacia déploie 80 ME auprès de 20 PME et ETI

(Boursier.com) — Le fonds Obligations Relance est l'un des volets du Plan de Relance du ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique créé après la crise sanitaire par les assureurs et la Caisse des Dépôts, en coopération avec la Direction générale du Trésor. Doté de 2,8 milliards d'euros, il a pour but de favoriser le rebond de l'économie française, en finançant des PME et ETI prometteuses.

Cette seconde tranche d'Obligations Relance confiée à Audacia a permis le financement de 20 entreprises : Delpharm ; Decotec ; Obiz ; Girod Médias ; Loulou Groupe ; QL Clean France ; Acuitis ; Sewan.