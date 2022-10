Audacia confirme son objectif d'encours de 1 MdE à horizon 2025

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Audacia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 millions d'euros, en hausse de 54% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. La croissance a principalement été portée par la dynamique des nouvelles activités d'Audacia que sont le Capital Innovation, au travers du Fonds Quantonation, le Capital Immobilier et le Capital Développement.

Afin d'accompagner le développement de ses nouveaux Fonds, Audacia a poursuivi le renforcement de ses équipes portant désormais à 29 le nombre de ses collaborateurs au 30 juin. Le renforcement de son capital humain, avec l'arrivée d'experts dans les nouveaux secteurs d'investissement, a conduit à une hausse des charges de personnel. Cette progression n'a toutefois pas été un frein à la croissance du résultat d'exploitation, qui ressort à 0,7 ME, en hausse de +28,3%.

Le résultat net affiche 0,4 ME contre 2,8 ME au 1er semestre 2021, qui tenait compte d'un résultat exceptionnel de 3,7 ME, généré par la plus-value de cession d'un actif immobilier.

Au 30 juin 2022, les capitaux propres d'Audacia, renforcés par les fonds levés lors de l'introduction en bourse, s'élèvent à 12,6 ME, en hausse de +237% par rapport au 30 juin 2021. Les investissements réalisés dans les Fonds depuis l'IPO ont mobilisé la trésorerie qui est passée de 8,9 ME au 31 décembre 2021 à 3,3 ME au 30 juin 2022. Les emprunts et dettes financières s'élèvent à 1 ME faisant ressortir un 'gearing' faible, de 8%.

Perspectives

Après le succès du 'closing' de son Fonds d'amorçage Quantonation 1 à 91 ME, le Fonds Quantonation Opportunity, dont l'objectif est d'accompagner les 'success stories' du premier Fonds dans leur croissance, est en cours de développement.

L'annonce récente de l'alliance entre Audacia, Starburst, (premier accélérateur mondial de starts-ups dans les secteurs de l'Aérospatial et de la Défense), et RymdKapital, (première société d'investissement nordique dédiée aux entreprises européennes du New Space), pour le Fonds Expansion, dédié à l'aéronautique, au spatial et à la défense, marque par ailleurs une nouvelle étape pour le Fonds qui vise son premier closing dès 2023.

Afin d'accompagner toutes ses croissances futures, Audacia entend poursuivre sa politique de recrutement et réaffirme toute sa confiance dans l'atteinte de son objectif d'encours de 1 milliard d'euros à horizon 2025.