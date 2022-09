(Boursier.com) — Dans le prolongement de sa démarche d'investissement dans les innovations technologiques de rupture, Audacia annonce son entrée au capital de Aerial Coboticus, startup fabriquant des drones industriels de haute capacité, Made in France, pour la réfection du béton des centrales nucléaires. Cette prise de participation témoigne de l'intérêt majeur d'Audacia pour la transition énergétique.

Ces machines volantes, baptisées Aerial Machines permettent, dans le nucléaire, de réaliser la réfection du béton des tours aéroréfrigérantes en réduisant les coûts (70% d'économie), les délais (4 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles) et sans aucun risque pour les opérateurs. Nettoyage Haute Pression ou Très Haute Pression, contrôles non destructifs, projection de résine / revêtement... sont les opérations spécifiques de maintenance que les Aerial Machines réalisent.

L'absence d'installation puis de retrait de matériels tels que des échafaudages réduit le temps d'interruption d'exploitation des ouvrages.

Selon Asma Bouaouaja, présidente co-fondatrice d'Aerial Coboticus, "l'entrée d'Audacia à notre capital arrive à un moment clé de la vie de notre société. Leur apport financier et leur accompagnement nous permettent d'apporter notre technologie innovante de maintenance par drone, nos développements de l'intelligence de vol ainsi que nos travaux dans le domaine du drone industriel acteur, au profit des centrales nucléaires."