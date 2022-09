(Boursier.com) — Audacia annonce le renforcement des équipes de Quantonation. Depuis sa création en 2018, le fonds a déjà connu un premier succès illustré en juillet dernier par le closing à 91 ME de son fonds d'amorçage Quantonation I, premier fonds mondial dédié aux technologies du quantique.

Afin de consolider sa position d'investisseur leader dans ce domaine et d'accompagner le lancement des prochaines générations de fonds, Quantonation a recruté Pauline Boucher au poste de responsable d'investissement.

Pauline Boucher, 30 ans, a rejoint les équipes de Quantonation en tant que responsable d'investissement. Disposant d'une formation académique internationale en physique quantique, Pauline mettra son expérience scientifique au profit de Quantonation et des sociétés de son portefeuille, permettant au fonds de rester à la pointe de cette révolution technologique.

Elle est diplômé de l'École Polytechnique, de Imperial College à Londres, et a obtenu un doctorat à Sorbonne Université. Elle a ensuite travaillé en post-doctorat au laboratoire Kastler Brossel / Ecole Normale Supérieure et à l'Istituto Nazionale Di Ricerca Metrologica à Turin. Pauline a également travaillé dans des entreprises innovantes comme Cailabs et LightOn. Elle est spécialisée dans l'optique classique et quantique, et est l'auteure de plusieurs publications et brevets.

Christophe Jurczak, associé directeur chez Quantonation : "Avec l'arrivée de Pauline, l'équipe renforce son expertise scientifique unique, ce qui nous permettra de rester le leader de l'investissement dans les startups de physique quantique et de rechercher les meilleures entreprises exploitant les propriétés uniques de la physique quantique au sein des plus grandes universités dans le monde".

Prochaine publication avec le S1 2022, le 4 octobre après clôture.