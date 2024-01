Audacia annonce le lancement de son fonds de décarbonation deeptech : EXERGON

(Boursier.com) — Le fonds EXERGON vise à soutenir, principalement en Europe[1], le développement des technologies industrielles de décarbonation hautement innovantes telles que le nouveau nucléaire, l'hydrogène, le stockage énergétique et l'efficacité énergétique.

Combinant compétences techniques et financières ainsi qu'une identité résolument entrepreneuriale, l'équipe de gestion d'EXERGON compte déjà six personnes dont Giuseppe SANGIOVANNI, co-fondateur & Managing Partner, Vincent BRILLAULT, Managing Partner, Pauline COLIN, Principal, et Edmund HARM, Associate.

Grâce à des early investors pleinement engagés, EXERGON a déjà clôturé ses deux premiers investissements. Le premier avec son entrée au capital de STELLARIA, une start-up essaimée par le CEA développant des réacteurs nucléaires modulaires de quatrième génération à sels fondus. Le deuxième avec son entrée au capital d'une start-up de reconditionnement de batteries lithium-ion. Par ailleurs, EXERGON est également en négociations avancées pour la clôture de trois nouveaux investissements.

D'après l'Agence internationale de l'énergie, 46% des technologies nécessaires à l'atteinte d'une société neutre en carbone à l'horizon 2050 n'existent pas ou sont encore en développement. L'allocation de capital financier et humain au développement de ces technologies, en particulier en Europe où les innovations dans ce domaine sont nombreuses, n'est pourtant pas suffisante pour atteindre dans les temps nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique.

C'est fort de ce constat que Charles BEIGBEDER, entrepreneur et Président de la société Audacia, a décidé de co-fonder, avec Giuseppe SANGIOVANNI, ingénieur nucléaire du Politecnico di Milano et professionnel des fusions acquisitions, un projet de fonds dédié à la transition énergétique : EXERGON. En thermodynamique, l'exergie est une grandeur physique permettant de mesurer la qualité de l'énergie. Elle correspond à la part d'énergie que l'on peut récupérer pour la transformer en travail utile. Inspiré de l'exergie, le projet EXERGON vise à accélérer le développement des technologies industrielles de décarbonation telles que le nouveau nucléaire, l'hydrogène, le stockage d'énergie et l'efficacité énergétique. L'approche multistage d'EXERGON lui permettra d'accompagner les sociétés de son portefeuille au long de leur développement technique.