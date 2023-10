Audacia : améliore sa profitabilité au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires d'Audacia s'élève à 4,2 millions d'euros. Il affiche une croissance de +9% par rapport à celui du 1er semestre 2022 retraité avec une contribution des Nouveaux Fonds à hauteur de 42% contre 39%.

Le résultat d'exploitation s'établit à 0,7 ME, faisant ressortir une marge opérationnelle de 15,8% en hausse de 3,8 pts.

Le résultat net à 0,5 ME est en augmentation de +17% permettant d'atteindre une profitabilité nette de 12,2% sur le semestre.

Structure financière solide

Au 30 juin 2023, les capitaux propres du Groupe Audacia s'élèvent à 13 ME, en hausse de 0,5 ME par rapport à ceux du 31 décembre 2022. Les disponibilités et les valeurs mobilières de placement affichent 2,5 ME. Déduction faite des dettes financières (0,8 ME), la trésorerie nette du Groupe Audacia ressort à 1,8 ME.

Perspectives favorables

Audacia anticipe une activité en nette croissance sur ses trois métiers :

- Capital Innovation : Croissance très soutenue, portée par le lancement du second Fonds Quantonation, avec des objectifs de levées supérieurs à ceux réalisés pour le premier opus et sans compter le premier closing d'Expansion, fonds dédié au New Space, dont la levée est confirmée mais décalée de quelques mois pour terminer des discussions techniques. Le Capital Innovation en 2024 prévoit de doubler au moins ses actifs gérés sous l'effet d'une arrivée simultanée à maturité de ses initiatives ;

- Capital Développement : Croissance à 2 chiffres grâce au déploiement du dispositif des Obligations Relance et au développement du Fonds Constellation 3 ;

- Capital Immobilier : Léger tassement des actifs en portefeuille mais montée en puissance du nouveau véhicule Murs&Fonds avec la signature d'un engagement de souscription important.

La réalisation prévue des 'closings' de Quantonation 2 et Expansion permettra une forte croissance du revenu issu des Nouveaux Fonds et confirmera la pertinence des choix stratégiques d'Audacia visant à accompagner le développement de fonds thématiques disruptifs.