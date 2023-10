Aubay : violente chute après l'avertissement sur résultats

(Boursier.com) — Aubay s'effondre de près de 14% à 29,5 euros, sanctionné après son avertissement sur résultats. La société de services informatiques vise désormais un chiffre d'affaires annuel dans une fourchette comprise entre 530 à 540 ME, avec une marge opérationnelle d'activité entre 8 et 9%. La firme visait auparavant des revenus entre 540 ME et 550 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

TP ICAP Midcap n'attendait pas de miracle sur le T3 mais ce warning constitue une déception évidente. Malgré la révision en baisse de ses prévisions 2023-2025, le broker reste convaincu par la capacité à rebondir du groupe et réitère son avis 'achat' malgré un objectif réduit de 60 à 50 euros. Les multiples restent attractifs et plusieurs catalyseurs de revalorisation pourraient se matérialiser en 2024 (redressement de l'Italie, reprise du M&A, normalisation de l'environnement).

Gilbert Dupont a de son côté dégradé le titre à 'accumuler' tandis que la SocGen a coupé sa cible de 57 à 47 euros mais reste à l''achat'.