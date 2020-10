Aubay : ventes de 99,8 ME sur le T3

(Boursier.com) — Aubay publie un chiffre d'affaires de 99,8 ME au titre du 3ème trimestre 2020 en croissance de +0,6% en données publiées et de -2,7% à périmètre comparable.

Cette performance est légèrement supérieure à celle anticipée fin juillet lors de la publication du chiffre d'affaires du 1ersemestre.

Sur les 9 premiers mois, la croissance ressort à +2,4% dont -1,3% à périmètre constant.

Aubay va continuer de se concentrer sur l'amélioration de la productivité ainsi que l'augmentation de ses effectifs.

Les objectifs énoncés lors de la présentation semestrielle des résultats restent inchangés.

Ils sont construits en prenant l'hypothèse d'une situation stabilisée sur le plan sanitaire. Pour 2020, Aubay vise un chiffre d'affaires annuel compris entre 420 et 425 ME et une marge opérationnelle d'activité de 9%.