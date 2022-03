Aubay : une croissance interne 2022 prévue entre +7% et +9%

(Boursier.com) — En 2021, la marge opérationnelle d'activité de Aubay est de 10,6%.

Elle se situe au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires annuel en janvier.

Le résultat opérationnel ressort à 47,3 ME, en hausse de 22,5%.

Le résultat net part du groupe est à 34,4 ME, soit +31,7%, ce qui constitue un nouveau record.

La trésorerie nette passe de 44,7 ME au 31 décembre 2020 à 74,8 ME à la clôture de l'exercice 2021.

Constatant les bonnes performances et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 10 mai 2022 un dividende définitif de 1,10 Euro par action au titre de 2021.

Compte tenu de l'acompte sur dividende mis en paiement le 10 novembre 2021, le solde à verser s'élèvera à 0,76 Euro par action.

Le marché sur lequel évolue Aubay est toujours très bien orienté en ce début d'année. Les clients continuent d'accélérer leurs investissements dans la transformation numérique. La vague de la demande des grands comptes est puissante et supérieure à celle constatée durant l'exercice précédent à la même date. L'enjeu principal pour le groupe est de générer une croissance rentable et durable, nettement supérieure à celle de son marché de référence, Numeum prévoyant pour rappel une croissance de + 4,7 % pour la profession dans les services IT en 2022.

Les indicateurs d'activité sont tous bien orientés dans la continuité de 2021. Le management est confiant dans l'atteinte des objectifs avec une croissance organique comprise entre 7% et 9% et marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.