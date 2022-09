Aubay : un résultat net de 17,3 ME

(Boursier.com) — Aubay enregistre de solides résultats au premier semestre 2022. La croissance organique a atteint +10,9% soit une croissance deux fois supérieure à l'objectif de moyen terme.

La marge opérationnelle d'activité de 10,3% constitue un nouveau record pour un premier semestre, dépassant pour la première fois le cap des 10%. Le résultat opérationnel d'activité ressort à 26,6 ME en progression de +18,5%.

Le résultat net part du groupe progresse à 17,3 ME vs. 15,5 ME.

La trésorerie nette au 30 juin 2022 est stable à 64 ME et devrait sensiblement progresser pendant le second semestre.

Constatant la forte progression du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,50 EUR par action au titre de l'exercice 2022. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre 2022.

Aubay confirme ses objectifs et vise désormais le haut de la fourchette de son objectif de chiffre d'affaires soit 513 ME en hausse de +9%. L'objectif de marge opérationnelle d'activité demeure inchangé, compris entre 9,5% et 10,5%.