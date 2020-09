Aubay : résultat net quasi-inchangé sur le semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur le S1 2020, la marge opérationnelle d'activité d'Aubay s'établit à 8,7% contre 9,2% en 2019 dans le haut de la fourchette des prévisions, en recul seulement de 50 points de base.

Le résultat net semestriel ressort à 11,3 ME stable par rapport au 30 juin 2019 soit un taux de 5,3% du chiffre d'affaires.

Malgré une saisonnalité traditionnellement défavorable, la génération de trésorerie liée à l'activité sur le semestre a été favorable. Elle s'explique par une bonne gestion du BFR, avec notamment une amélioration du délai moyen de règlement clients de 3 jours. La société n'a sollicité aucun décalage de règlement de ses charges en particulier dans le domaine fiscal ou social.

Au final, la trésorerie nette hors dette des loyers ressort à 22,6 ME au 30 juin 2020 à comparer à 11,7 ME fin 2019.

Fort d'un meilleur premier semestre qu'anticipé au coeur de la crise, Aubay vise à réaliser en 2020, dans l'hypothèse d'une situation stabilisée sur le plan sanitaire un chiffre d'affaires annuel compris entre 420 et 425 ME et une marge opérationnelle d'activité de 9%.

Prenant acte de cette performance rassurante, le Conseil d'Administration a décidé le versement, le 10 novembre 2020, d'un acompte sur dividende de 0,33 Euro par action au titre de l'exercice en cours.