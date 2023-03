Aubay : résultat net au plus haut historique

(Boursier.com) — Après avoir passé le cap des 500 ME de chiffre d'affaires, Aubay franchit le seuil symbolique des 50 ME de Résultat Opérationnel d'Activité pour atteindre 53,2 ME.

Malgré l'impact calendaire défavorable de deux jours au cours du second semestre, la marge opérationnelle d'activité de 10,4% se situe dans la fourchette haute communiquée lors de la publication du chiffre d'affaires annuel.

Le résultat net part du groupe atteint un nouveau record à 35,6 ME ce qui représente 6,9% du chiffre d'affaires.

La situation financière s'est renforcée au cours de l'exercice 2022 grâce à une bonne génération de trésorerie liée à l'activité de 33,9 ME, ce qui constitue une belle performance dans le contexte de forte croissance du chiffre d'affaires.

La trésorerie nette passe ainsi de 74,8 ME au 31 décembre 2021 à 83,4 ME à la clôture de l'exercice 2022 après la distribution de 16,7 ME de dividendes aux actionnaires.

Le Conseil d'Administration, constatant les bonnes performances et l'excellente situation financière, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 16 mai 2023 un dividende de 1,20 Euro par action au titre de 2022, soit un ratio de distribution de 45% du résultat net.

Aubay prévoit en 2023 une croissance interne de son chiffre d'affaires comprise entre +5% et 7% soit une fourchette de 540 ME à 550 ME malgré un effet jour très défavorable, deux jours ouvrés en moins par rapport à 2022.

La marge opérationnelle d'activité devrait se situer entre 9,5% et 10,5% du chiffre d'affaires.