Aubay relève son objectif de chiffre d'affaires 2021

(Boursier.com) — Aubay a connu un deuxième trimestre 2021 marqué par une nette accélération de la croissance, qui ressort à 13,3%, nettement supérieure à celle du premier trimestre de +4%. Cette performance purement organique permet au groupe de se situer au-dessus de son plan de marche initial. Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 117,1 ME et se décompose en 58,6 ME pour la France et 58,5 ME pour l'International. Les performances en France et à l'International sont très homogènes avec des taux de croissance à deux chiffres qui sont respectivement de +14,1% et +12,4%

Sur le semestre, le chiffre d'affaires atteint 233 ME, soit un taux de croissance purement organique de +8,5%.

La société parle d'un semestre record en termes d'appel d'offres et de démarrage de missions avec un taux d'activité des consultants à 93,8% à comparer à 92,7% au 30 juin 2020. La marge opérationnelle d'activité sera comprise entre 9 et 9,5% soit l'un des meilleurs premier semestre d'Aubay.

Aubay revoit son objectif de chiffre d'affaires annuel à la hausse, initialement compris entre 440 et 450 ME, et vise désormais une nouvelle fourchette comprise entre 456 et 465 ME, soit une croissance organique au-dessus de la borne haute de la trajectoire de croissance visée sur le moyen long terme (5 à 7%). L'objectif de marge opérationnelle d'activité demeure inchangé, compris entre 9,5% et 10,5%.