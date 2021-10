Aubay : recherché après les annonces

(Boursier.com) — Aubay grimpe de 4,6% à 53,90 euros ce jeudi en Bourse de Paris, alors que le groupe a réalisé 111,6 ME de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021, en croissance organique de 11,9%. Ce chiffre se décompose à parité égale en 55,8 ME pour la France et 55,8 ME pour l'International. Les performances en France et à l'International sont toujours très homogènes, à l'instar du deuxième trimestre, avec des taux de croissance à deux chiffres qui sont respectivement de +11,4% et +12,4%.

Sur le trimestre, Aubay s'est vu renouveler par ses clients tous les centres de services qui arrivaient à échéance et de nombreux nouveaux référencements ont été gagnés élargissant d'autant le périmètre d'intervention commercial. Aubay ajoute que le marché a continué d'être très dynamique, le nombre d'appels d'offres reçus est ainsi en constante augmentation. Le recrutement continue de porter cette dynamique commerciale. Le groupe a franchi en septembre le cap symbolique des 7.000 collaborateurs, avec 7.103 collaborateurs au 30 septembre, à comparer à 6.888 personnes au 30 juin 2021. Le taux d'activité se situe toujours sur un haut niveau et s'établit à 95% contre 94,5% un an plus tôt.

Sur la base de l'activité constatée après les neuf premiers mois et de la forte dynamique haussière engagée, le groupe ajuste son objectif de chiffre d'affaires, initialement compris entre 440 et 450 ME, puis révisé une première fois en juillet entre 456 et 465 ME, et vise désormais une nouvelle fourchette entre 465 et 470 ME. L'objectif de marge opérationnelle d'activité est resserré entre 10% et 10,5% contre précédemment 9,5% et 10,5%. Parmi les derniers avis de brokers, Midcap Partners a ajusté le curseur de 58 à 60 euros avec un avis à 'acheter'.