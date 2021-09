Aubay : publication saluée

(Boursier.com) — Aubay fait partie des bons élèves du jour à Paris. Le titre de la société de services du numérique, qui a dévoilé hier soir des résultats historiques pour son premier semestre 2021, grimpe de 4,2% à 51,7 euros, au plus haut depuis plus de 20 ans. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe a réalisé une marge opérationnelle d'activité record de 9,6% alors que ses revenus ont progressé de 8,5% à 233,1 ME. Le résultat opérationnel d'activité a augmenté de 19,5% à 22,45 ME. Le résultat net part du groupe est ressorti à 15,6 ME, également au plus haut.

Constatant la forte progression du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'administration a décidé d'un acompte sur dividende de 0,34 euro par action au titre de 2021. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre.

Le management affiche une grande confiance en l'atteinte des objectifs 2021, révisés à la hausse en juillet, qui sont un chiffre d'affaires compris entre 456 et 465 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.

A la suite de ces annonces, la SocGen revalorise le dossier de 51 à 58 euros et confirme son avis 'achat'. Midcap Parnters reste également à l''achat' en visant 58 euros. " Tous les indicateurs opérationnels continuent d'offrir des signaux favorables, avec notamment une bonne dynamique commerciale (nombreux appels d'offres, gains de contrats) et le maintien de taux d'activité élevés. Signe d'une excellente visibilité, les effectifs continuent de progresser au T3, permettant à Aubay de probablement dépasser les 7.000 collaborateurs d'ici la fin du mois. La poursuite d'une dynamique de recrutement soutenue au T4 permettra à la société de se projeter sur 2022 avec un effet de croissance embarqué confortable ", souligne le broker.