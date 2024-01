Aubay : peu de réaction aux annonces

(Boursier.com) — Aubay campe sur les 41 euros ce vendredi, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2023 de 534,1 ME, en hausse purement organique de 4%.

Ce chiffre d'affaires s'inscrit finalement en milieu de la fourchette annoncée en octobre et tire profit d'un quatrième trimestre qui a vu plusieurs paramètres s'améliorer par rapport au T2 et T3, un taux de productivité des consultants de nouveau au-dessus de 93%, une baisse des inter-contrats et une légère hausse des effectifs.

Malgré le contexte, les prix de vente ont pu croître sur toutes les zones d'activité à l'exception de l'Italie permettant au groupe de contenir les pressions inflationnistes qui persistent sur ses coûts salariaux.

En conséquence, la marge opérationnelle d'activité est attendue en haut de la fourchette annoncée courant octobre, à savoir entre 8 et 9%...

Signes d'attentisme

Le marché en ce début d'année 2024 ressemble à celui rencontré en 2023. Les signes d'attentisme voire de recherches d'économies sont toujours présents chez plusieurs clients... Les opportunités demeurent toutefois nombreuses et les projets de digitalisation continuent de nécessiter un accompagnement technique et des expertises pointues.

Le premier trimestre sera affecté par un effet calendaire défavorable tandis que l'exercice 2024 dans son ensemble bénéficiera d'un effet calendaire favorable.

Aubay reste prudent avec un objectif toujours très clair de préserver ses marges et anticipe à ce jour une croissance organique comprise entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires dans une fourchette de 534 à 550 ME.

La marge opérationnelle d'activité est attendue à un niveau identique à 2023.

Parmi les derniers avis d'analystes, ID Midcaps a dégradé le titre à 'accumuler' en visant un cours de 44 euros.