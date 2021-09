Aubay : marge record !

(Boursier.com) — Aubay publie ses comptes du premier semestre. Le CA a grimpé de 8,5% à 233,1 ME. Le résultat opérationnel d'activité a augmenté de 19,5% à 22,45 ME. La marge opérationnelle d'activité de 9,6% constitue la meilleure performance jamais atteinte pour un premier semestre dans toute l'histoire du groupe. Elle se situe au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel en juillet, fruit notamment d'un taux d'activité des consultants de 93,8%, à comparer à 92,7% au 30 juin 2020.

La rentabilité opérationnelle d'activité s'établit à 8,2% en France et à 11,1% à l'International à comparer respectivement à 7,5% et 10,1% en 2020.

Le résultat opérationnel est en hausse de 22,4% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 0,5 ME et du poste 'autres produits et charges opérationnels' pour 0,6 ME, constitué principalement de charges de restructuration, en recul par rapport à la même période en 2020.

Le résultat net part du groupe progresse fortement à 15,6 ME, établissant ainsi un nouveau plus haut semestriel historique pour le groupe. La charge d'impôts de 5,7 ME traduit une baisse du taux d'imposition moyen du groupe à 27%.

Après la prise en compte du versement d'un dividende en mai pour un montant de 4,3 ME, la trésorerie nette au 30 juin 2021 à 44 ME est stable et devrait sensiblement progresser pendant le second semestre.

Constatant la forte progression du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'administration a décidé d'un acompte sur dividende de 0,34 euro par action au titre de 2021. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre.

Le marché sur lequel évolue Aubay offre toujours une excellente visibilité avec de nombreux appels d'offres lancés par les clients. Le groupe continue d'engranger des succès commerciaux et le taux de productivité se maintient à un niveau élevé. Les effectifs sont toujours en progression et pourraient franchir les 7.000 collaborateurs à court terme.

Le management affiche une grande confiance en l'atteinte des objectifs 2021, révisés à la hausse en juillet, qui sont un chiffre d'affaires compris entre 456 et 465 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.