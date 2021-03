Aubay : le résultat net ne lâche que 0,9%

(Boursier.com) — Pour 2020, la marge opérationnelle d'activité de Aubay est de 9,7% contre 12,2% en 2019.

Le résultat opérationnel ressort à 38,6 ME en baisse de 3% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 1,1 ME et du poste autres produits et charges opérationnels pour 1,5 ME, constitué principalement de charges de restructuration.

Le résultat net part du groupe est de 26,1 ME au lieu de 26,4 ME.

La situation financière s'est nettement renforcée lors de l'exercice 2020 avec une génération de trésorerie liée à l'activité de 47,2 ME contre 34,9 ME en 2019. La société n'a sollicité aucun décalage de règlement de ses charges en particulier dans le domaine fiscal ou social. Aubay est ainsi passée d'une situation de trésorerie nette de 11,6 ME au 31 décembre 2019 à une trésorerie nette de 22,6 ME au 30 juin puis de 44,7 ME à la clôture.

Constatant les bonnes performances et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale un dividende de 0,66 Euro par action au titre de 2020, soit un ratio de distribution de l'ordre de 33% du résultat net. Pour mémoire un acompte de 0,33 Euro a déjà été versé en novembre 2020.

Les objectifs pour 2021 sont un chiffre d'affaires compris entre 440 ME et 450 ME avec une marge opérationnelle d'activité entre 9,5% et 10,5%.