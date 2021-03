Aubay : le marché salue de solides comptes annuels

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Aubay bondit de près de 8% à 40,3 euros ce jeudi après avoir fait état d'une très belle résilience l'an passé. La société de services informatiques est notamment parvenue à dégager une marge opérationnelle d'activité de 9,7%, au-delà des indications données lors de la publication du chiffre d'affaires annuel en janvier, alors que le profit net part du groupe a atteint 26,1 ME contre 26,4 ME en 2019.

Constatant les bonnes performances et l'excellente situation financière, le Conseil d'administration a décidé de proposer le versement d'un dividende de 0,66 euro par action au titre de 2020.

Le marché sur lequel évolue Aubay est dynamique et offre toujours une bonne visibilité. La demande ne faiblit pas en ce début d'année et a même tendance à se raffermir, souligne le management. Avec une offre adaptée, le groupe poursuit son développement et gagne des parts de marché. Il vise cette année un chiffre d'affaires compris entre 440 ME et 450 ME avec une marge opérationnelle d'activité entre 9,5% et 10,5%.

Prenant acte de ces annonces, la SocGen revalorise le titre de 43 à 46 euros et reste à l''achat'.