Aubay : la marge opérationnelle dépasse sensiblement l'objectif

(Boursier.com) — Aubay publie un chiffre d'affaires de 426,4 millions d'euros au titre de 2020, en croissance de +2,1% en données publiées et de -1,5% à périmètre comparable. Cette performance, obtenue dans un environnement sanitaire incertain, est supérieure à la borne haute de l'objectif qui était compris entre 420 ME et 425 ME. Aubay démontre la forte résilience de son activité dans ce contexte de crise.

Sur l'ensemble du 2nd semestre, toutes les zones ont délivré des performances supérieures aux prévisions. L'activité commerciale s'est avérée robuste et s'est même progressivement améliorée jusqu'à la fin de l'exercice. Le taux de productivité a lui aussi progressé et le groupe a pu ainsi relancer ses plans de recrutement.

Bénéficiant d'un bon taux d'activité 93,4% vs 92,5% en 2019, la marge opérationnelle d'activité, qui était attendue à 9%, se situera autour de 9,6%, ce qui constitue un niveau exceptionnel compte tenu du contexte.

Les effectifs, à fin décembre, sont en progression et s'élèvent à 6.562 collaborateurs (6.503 fin décembre 2019).

Perspectives 2021

L'excellente fin d'exercice 2020 et le fort taux de productivité sont très prometteurs pour l'exercice en cours. L'année 2021 débute ainsi sur des bases solides avec une amélioration de la visibilité. Les fondamentaux financiers de Aubay ressortent au final à nouveau renforcés, permettant au management de se concentrer, avec détermination, sur la croissance organique, tout en restant prêt à saisir toute opportunité de croissance externe qui apporterait de la valeur et contribuerait au développement.

Aubay table ainsi sur une amélioration progressive de sa tendance organique trimestre après trimestre en 2021. L'objectif est donc de délivrer une solide performance de croissance associée à un niveau de résultat normatif sur l'ensemble de l'année 2021 soient :

- un chiffre d'affaires annuel compris entre 440 et 450 ME,

- une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.