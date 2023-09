Aubay : l'heure du rebond

(Boursier.com) — Aubay remonte de 2,7% à 38,1 euros ce vendredi et met ainsi fin à cinq séances consécutives dans le rouge, dont une chute de 6% jeudi. Hier, les investisseurs ont sanctionné la dégradation des comptes intermédiaires et le léger avertissement sur les résultats 2023. La société de services informatiques, de manière prudente, s'attend à un atterrissage vers le bas de la fourchette de ses objectifs annuels, qui sont pour rappel une croissance organique comprise entre +5% et +7%, soit des revenus compris entre 540 ME et 550 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%...

La baisse du titre parait sévère au regard de la qualité du dossier et de sa capacité à rebondir, estime TP ICAP Midcap. Malgré l'ajustement des objectifs annuels dans le bas de fourchette, les performances du groupe demeurent très solides dans un contexte de marché moins favorable après une année exceptionnellement dynamique. Le groupe anticipe un atterrissage de trésorerie nette proche de 100 ME, qu'il espère toujours mobiliser sur des acquisitions. Le ralentissement du marché rend la direction plus confiante sur ses chances d'avancer sur un rapprochement. De nombreux dossiers sont étudiés mais la société maintient une grande sélectivité dans ses recherches. En attendant la perle rare, le groupe a commencé à procéder à des rachats d'actions, souligne le broker, à l''achat' sur le dossier.