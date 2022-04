Aubay : l'exercice 2022 commence bien

(Boursier.com) — Aubay se félicite d'avoir réalisé un excellent premier trimestre 2022 avec un chiffre d'affaires de 129,5 ME, en progression organique de +11,7%. La performance reste homogène entre la France et l'International avec une croissance respective de +11,4% et +12,1%.

Aubay explique cette croissance à deux chiffres, supérieure au marché de référence, par une demande très soutenue et par de nombreux succès commerciaux avec notamment l'ouverture de nouveaux comptes clients sur les principales zones. Les prix de vente sont également orientés à la hausse, et permettent de compenser une tendance à l'inflation sur les salaires. Les effectifs, à fin mars, s'élèvent à 7.350 collaborateurs à comparer à 6.673 collaborateurs un an plus tôt et 7.306 à fin décembre 2021. La dynamique de recrutement est restée bonne, compte tenu des départs traditionnels du début d'année, et malgré une hausse du turn-over qui revient à des niveaux normatifs d'avant crise. Le groupe est d'ailleurs légèrement en avance sur son plan de marche. Le taux de productivité des consultants est remarquable puisqu'il s'établit à 95% vs 93,3% un an plus tôt.

Aubay précise que ce premier trimestre 2022 affiche un effet calendaire favorable avec un jour de facturation supplémentaire qui impacte positivement la croissance d'environ +1,6%. Sur un plan sectoriel, la croissance est tirée par les secteurs banque/finance, utilities et télécoms.

Le plan de marche et les objectifs du groupe sont clairement confirmés, tant pour le premier semestre que pour l'exercice en cours, à savoir : une croissance organique comprise entre +7% et +9%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 504 et 513 ME et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%.