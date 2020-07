Aubay : l'activité résiste, le titre bondit

(Boursier.com) — Aubay est très entouré au lendemain de la publication d'une activité bien plus résiliente qu'estimée par le groupe il y a quelques mois. Après 30 minutes d'échanges, l'action gagne près de 8% à 31,8 euros, dans les premières positions du SRD.

La firme de services numériques a fait état d'un chiffre d'affaires de 103,4 ME au deuxième trimestre (+0,5% en données publiées et de -2,9% à périmètre comparable), là où la direction tablait sur 97 ME. La rentabilité opérationnelle d'activité semestrielle est attendue dans une fourchette comprise entre 8 et 8,5% alors que les revenus du 3ème trimestre devraient être d'environ 99 ME, stables sur un an.

A l''achat' sur le dossier, la SocGen revalorise le titre de 34 à 36 euros.