Aubay intègre aujourd'hui l'indice 'Euronext Tech Leaders'

(Boursier.com) — Aubay annonce avoir été sélectionné par Euronext pour intégrer aujourd'hui l'indice Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques de premier plan et à forte croissance.

Le segment Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises européennes à forte croissance, parmi les leaders de leur marché, d'une capitalisation minimum de 300 ME.

Cette entrée dans l'indice va permettre d'accroître encore la visibilité du Groupe auprès des investisseurs internationaux. Elle récompense la trajectoire de croissance du Groupe entamée il y a 25 ans et qui peut être illustrée par :

- Une croissance organique moyenne de plus de 8% durant les 5 dernières années,

- Une présence dans 7 pays d'Europe,

- Un effectif désormais proche de 8.000 collaborateurs couvrant l'ensemble du spectre des défis technologiques contemporains,

- Un portefeuille de clients unique exclusivement composé de grands comptes européens,

- Une des marges les plus élevées de son secteur et un bilan très solide.