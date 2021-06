Aubay : du bonus ?

Aubay : du bonus ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aubay monte de 0,5% à 44,80 euros ce jeudi, alors que les analystes de Midcap Partners ont initié la couverture du dossier avec un avis à l'achat et un cours cible de 57 euros. Le groupe a réalisé un bon premier trimestre 2021 avec un chiffre d'affaires de 115,9 ME en progression organique de +4%. Cette performance est supérieure au plan de marche du groupe qui intégrait un premier trimestre en léger recul.

Cette bonne activité s'explique à la fois par une demande soutenue, un recrutement supérieur aux anticipations et un taux d'activité exceptionnel pour un premier trimestre à plus de 93%, légèrement amplifié par un effet congés favorable.

Le nombre de jours facturables au T1 2021 est pourtant inférieur à celui du T1 2020 à 63 vs 64. Cette bonne tendance conforte les objectifs annuels énoncés lors de la présentation des résultats annuels 2020 en mars soit un chiffre d'affaires compris entre 440 ME et 450 ME avec une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%...