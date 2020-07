Aubay : des ventes au-delà des attentes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Aubay délivre une performance très solide au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 103,4 ME en hausse de +0,5% en données publiées et de -2,9% à périmètre comparable.

Cette performance est nettement meilleure que celle anticipée à la fin du premier trimestre. Elle s'explique par la forte résilience des clients et des secteurs d'activité sur lesquels Aubay intervient, par le mix activité régie/centre de services, et enfin par une organisation efficace et agile, illustrée notamment par la mise en place très rapide du télétravail qui a permis de proposer une continuité d'activité dans ce contexte inédit.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires atteint 214,8 ME et ressort en croissance de +3,2%. Il est à noter la très belle performance de l'International qui enregistre une croissance à périmètre constant de +3,7%.

La rentabilité opérationnelle d'activité semestrielle est attendue dans une fourchette comprise entre 8 et 8,5% du chiffre d'affaires.

Aubay prévoit de réaliser un chiffre d'affaire au 3ème trimestre d'environ 99 ME soit un chiffre d'affaires stable par rapport à 2019.