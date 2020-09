Aubay : consolide après les résultats

(Boursier.com) — Aubay redonne 4,3% à 33,3 euros, victime de quelques prises de profits après une solide publication semestrielle. L'entreprise de services du numérique a réalisé sur la première partie de l'exercice une marge opérationnelle d'activité de 8,7% contre 9,2% en 2019, dans le haut de la fourchette des prévisions. Le résultat net semestriel ressort à 11,3 ME, stable sur un an, pour des revenus de 214,8 ME, en croissance de +3,2%, quasi stable à périmètre comparable, témoignant d'une très bonne résistance dans le contexte de la crise sanitaire.

Fort d'un meilleur premier semestre qu'anticipé, Aubay vise à réaliser en 2020, dans l'hypothèse d'une situation stabilisée sur le plan sanitaire, un chiffre d'affaires annuel compris entre 420 et 425 ME et une marge opérationnelle d'activité de 9%.

A la suite de cette annonce, la SocGen a choisi de dégrader la valeur à 'conserver' tout en maintenant son objectif à 36 euros.