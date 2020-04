Aubay confirme sa capacité de résilience avec un bon T1

(Boursier.com) — Le groupe de services numériques Aubay a réalisé un bon premier trimestre 2020 avec un chiffre d'affaires de 111,4 ME, en progression de +5,9% dont +1,7% en organique, malgré les effets d'un confinement qui a débuté début mars pour l'Italie et mi-mars pour les autres zones. L'exercice 2020 avait ainsi parfaitement débuté avec des indicateurs opérationnels tous bien orientés et une activité légèrement supérieure aux anticipations du groupe. Le taux de productivité est resté sur un niveau élevé sur le trimestre à 91,7% contre 92,7% un an plus tôt.

Aubay avait indiqué lors de la présentation des résultats annuels, le 25 mars dernier, que la baisse quotidienne sur le chiffre d'affaires était de l'ordre de 10% depuis le début du confinement. Cet impact est la conséquence des arrêts ou suspensions de missions, des arrêts maladie pour garde d'enfants et des difficultés rencontrées sur la mise en place du télétravail pour des projets spécifiques. Les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de l'Energie et des Télécoms affichent une plus grande résilience que l'Industrie et la Distribution. La tendance reste similaire depuis cette annonce, voire en légère amélioration. Les quelques difficultés organisationnelles ou techniques liées au télétravail se sont résolues et quelques acteurs industriels reprennent leurs activités progressivement, en particulier en Espagne. Cette tendance intègre également l'effet sur la production des prises de congés encouragées, plus importantes que prévu initialement.

Aubay ne cache pas que la pandémie aura mécaniquement un impact plus fort sur le deuxième trimestre que sur le premier. Sur la base d'une hypothèse de stabilisation de la situation actuelle, la projection de chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre est actuellement de 97 ME, soit un recul limité en données publiées de 6%. Cette performance, si elle se confirme, démontrerait à nouveau la résilience du groupe dans un environnement particulièrement compliqué. Les prévisions à plus long terme restent par contre trop complexes à établir à date compte tenu d'un nombre de paramètres impossibles à anticiper. Le groupe s'engage à la plus grande transparence et donnera des objectifs chaque trimestre pour le trimestre suivant.