Aubay : confirmation des objectifs annuels

(Boursier.com) — Aubay démarre l'exercice 2023 en réalisant un très bon premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 142,8 ME en hausse de +10,3%.

Cette croissance purement organique a bénéficié d'un effet de base favorable avec un jour de facturation supplémentaire par rapport au premier trimestre 2022.

Cette performance reste homogène et dynamique avec une croissance à deux chiffres en France, en Belgique-Luxembourg, et dans la zone Ibérique. Conformément aux anticipations, la zone italienne s'améliore séquentiellement et stabilise son activité au cours du trimestre alors qu'elle était en léger recul au second semestre 2022.

La hausse des prix de vente se poursuit et permet toujours au groupe de compenser les effets de l'inflation salariale.

Les objectifs de l'exercice en cours sont confirmés.