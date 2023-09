Aubay : chahuté après les résultats

(Boursier.com) — Aubay est chahuté en début de séance avec une action qui trébuche de 5,7% à 37,4 euros. Les investisseurs sanctionnent logiquement la dégradation des comptes intermédiaires et le léger avertissement sur les résultats 2023. La société de services informatiques, de manière prudente, s'attend à un atterrissage vers le bas de la fourchette de ses objectifs annuels, qui sont pour rappel une croissance organique comprise entre +5% et +7%, soit des revenus compris entre 540 ME et 550 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%...

TP ICAP Midcap explique que les résultats semestriels sont en retrait, conformément aux attentes. Les perspectives pour le second semestre restent trop mitigées, dans la lignée du S1, pour imaginer une inflexion de tendance positive, cela amène ainsi le groupe à resserrer ses objectifs 2023 de croissance et de marge dans le bas de fourchette. La baisse du titre laisse penser que le marché avait déjà intégré un scénario moins favorable, selon le courtier, qui reste à l''achat' avec une cible ajustée de 65 à 60 euros.

La SocGen abaisse le curseur de 67 à 57 euros mais réitère son conseil 'achat'.