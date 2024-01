Aubay : annulation d'actions

(Boursier.com) — Réuni jeudi et usant de l'autorisation conférée par l'assemblée générale du 16 mai 2023 (19e résolution), le Conseil d'administration d'Aubay a décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 239.850 actions auto-détenues représentant environ 1,8% du capital social (avant la réduction de capital). L'opération, effective au 28 décembre, fait principalement suite aux rachats d'actions intervenus entre le 7 août 2023 et le 22 décembre 2023 dans le cadre de la politique de retour à l'actionnaire et dans les conditions du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale du 16 mai 2023 au terme de sa sixième résolution. Le capital social s'élève désormais à 6.532.223 euros, divisé en 13.064.446 actions d'une valeur nominale inchangée à 0,50 euro.