Aubay : ajustement vers le bas de la guidance annuelle

(Boursier.com) — Chez Aubay, la marge opérationnelle d'activité est de 8,9% contre 10,3% au premier semestre 2022.

Cette évolution attendue est la conséquence d'un taux d'utilisation de 92,3% contre 95,2% et d'un calendrier défavorable en termes de jours ouvrés.

Le résultat net part du groupe est de 17 ME contre 17,3 ME au premier semestre 2022.

La trésorerie nette hors dettes locatives est stable à 83,5 ME après versement des dividendes.

Constatant le bon niveau du résultat net et l'excellente situation financière, le Conseil d'Administration a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 0,50 Euro par action au titre de l'exercice 2023. Cet acompte sera mis en paiement le 10 novembre 2023.

La demande des clients reste à un bon niveau, mais dans une tendance moins élevée que celle record de l'an dernier.

Cette normalisation se constate de manière homogène sur tous les pays et sur tous les secteurs. Les clients font en effet preuve de retenue et de prudence dans leurs investissements au regard d'un contexte macroéconomique peu lisible et incertain.

Si cet attentisme a été notamment visible sur les mois d'été, l'activité commerciale sur le début du mois de septembre semble montrer des signes d'amélioration encourageants.

Compte tenu de ces éléments, Aubay, de manière prudente, s'attend à un atterrissage vers le bas de la fourchette de ses objectifs annuels, qui sont pour rappel une croissance organique comprise entre +5% et +7%, soit un chiffre d'affaires annuel compris entre 540 ME et 550 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%...