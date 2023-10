Aubay : ajustement à la baisse des prévisions annuelles

(Boursier.com) — Dans un environnement économique incertain, Aubay délivre un volume d'affaires de 123,6 ME au troisième trimestre en hausse organique de +2,5% en dépit d'un effet calendaire défavorable.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit ainsi à 398,7 ME sur 9 mois, en croissance de +5,1%.

Aubay ajuste prudemment son objectif de chiffre d'affaires sur l'exercice dans une fourchette comprise entre 530 à 540 ME. La marge opérationnelle d'activité devrait se situer quant à elle dans une fourchette comprise entre 8 et 9%.

La société vise auparavant un chiffre d'affaires annuel compris entre 540 ME et 550 ME, et une marge opérationnelle d'activité comprise entre 9,5% et 10,5%...