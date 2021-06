Au tour de l'IPO d'E-Pango !

Au tour de l'IPO d'E-Pango !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Voilà une jeune et petite entreprise, déjà rentable, et appelée à connaître une hyper croissance elle-même déjà entamée : chiffre d'affaires multiplié par 2,4 en 2020 de 5,5 à 13,5 ME, EBITDA multiplié par 4,8 à 0,8 ME et résultat net par 3,5 à 0,7 ME.