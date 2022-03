Au 31 décembre, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élevait à 7,1 ME

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires de 11,1 millions d'euros, contre 10,4 millions en 2020, soit une progression de +6,8% en ligne avec les priorités stratégiques définies par la Société en amont de sa levée de fonds réalisée en novembre dernier. S'appuyant à date sur 21 systèmes i-Track10 ou équivalents installés et actifs dans le monde entier, l'activité Théranostic enregistre de nouveau une solide performance avec une croissance de +12,7% sur l'année 2021 et représente désormais 52% de l'activité de Theradiag.

L'activité Diagnostic In Vitro (IVD) affiche quant à elle au global une légère croissance de chiffre d'affaires de +1,2% à 5,3 millions d'euros.

Au global, Theradiag réalise de solides performances à l'export et aux Etats-Unis avec respectivement +25,9% et +17% de croissance qui traduisent le vif succès de ses partenariats à l'étranger à l'instar de celui avec Veracyte pour la commercialisation de ses tests aux Etats-Unis.

Sur l'année 2021, la baisse de l'ensemble des résultats de Theradiag résulte de charges non-récurrentes liées à l'activité Covid qui a été déployée de manière opportuniste en 2020. Comme annoncé dans le rapport financier du 1er semestre 2021, dans le chapitre des évènements significatifs postérieurs au 30 juin 2021, Theradiag a décidé de mettre un terme à ses activités antigéniques. Après de multiples recours auprès des plus hautes autorités de l'Etat, Theradiag a définitivement soldé son stock de produits. Ces charges ont été évaluées à environ 500 KE sur l'année 2021 par la Société et se concentrent en grande majorité sur le second semestre 2021.

Hors Covid, sur ses activités historiques, Theradiag a su maîtriser ses coûts opérationnels tout en maintenant les investissements stratégiques en 'R&D' et en développement commercial aux Etats-Unis qui alimentent sa croissance actuelle et future. Ainsi, malgré un résultat d'exploitation de 2021 qui s'établit à -879 KE ; hors pertes liées à l'activité Covid, la dynamique d'exploitation est positive depuis plusieurs exercices. En effet, si on exclue ces charges non récurrentes, le résultat d'exploitation s'élève à -383 KE en 2021 contre -596 KE en 2020, avec une nette progression de la rentabilité sur le second semestre 2021 avec un résultat d'exploitation hors charges ventes Covid de -58 KE.

Au global, le résultat net, hors exceptionnel et le résultat net s'établissent respectivement à -679 KE et -767 KE au 31 décembre 2021 contre -181 KE et -231 KE au 31 décembre 2020.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élève à 7,1 millions d'euros, contre 1,4 million d'euros au 30 juin 2021 ; la société a su stabiliser depuis plus de 12 mois son niveau de trésorerie autour de 2 millions d'euros, hors augmentation de capital. Dorénavant, suite à l'augmentation de capital réalisée en novembre dernier, la Société dispose d'un horizon de financement jusqu'à fin 2026 et donc de son autonomie financière moyen-terme.

Calendrier financier

Assemblée générale annuelle, le jeudi 5 mai 2022.

Chiffre d'affaires 1er semestre 2022, le lundi 18 juillet 2022.

Résultats du 1er semestre 2022, le lundi 19 septembre 2022.